Man verkoopt toebehoren voor Playstation via tweedehandssite maar is voor 1.500 euro opgelicht Bart Boterman

20 mei 2020

09u57 0 Nieuwpoort Een man uit Nieuwpoort deed aangifte tegen onbekenden bij de politie Westkust nadat hij voor zo’n 1.200 euro werd opgelicht. De man (36) verkocht een controller voor een Playstation 4 via een tweedehandssite.

De koper ging akkoord met het voorgestelde bedrag,maar vroeg de verkoper om een soort reservatiekost te betalen. De koper stuurde daarbij een link door en de verkoper ging daarop in. Er werden enkele handelingen uitgevoerd en later merkte het slachtoffer dat er zo’n 1.200 euro van zijn rekening was verdwenen naar een onbekend rekeningnummer. De politie is een onderzoek gestart. Er kwam overigens nog een aangifte binnen van een slachtoffer uit Nieuwpoort, bij wie geld van z’n rekening was verdwenen. Daar ging hem om 500 euro, al is niet meteen duidelijk hoe dat gebeurde.