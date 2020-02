Man riskeert 8 maanden cel voor belagen van ex na vechtscheiding: “Hij moest uit ouderlijk huis en kon dat niet begrijpen” Bart Boterman

19 februari 2020

12u59 0 Nieuwpoort Een man (50) uit Nieuwpoort hangt acht maanden cel boven het hoofd voor het belagen van zijn ex na een vechtscheiding. “Hij bleef elke dag maar bellen, deed meermaals zijn gevoeg in de tuin, gooide bloempotten omver, drong dan weer binnen in de woning en ga zo maar voort. Mijn cliënte stond doodsangsten uit", stelde de advocaat van het slachtoffer op het proces op de Veurnse rechtbank. “Mijn cliënt werd door een vonnis uit zijn ouderlijk huis gezet en kon dat niet begrijpen”, pleitte de verdediging.

De politie moest vorig jaar tal van keren tussenkomen omdat de man uitzinnig stond te roepen bij de woning in de Dudenhofenlaan in Nieuwpoort. De situatie was dermate uit de hand gelopen dat G.D. werd opgepakt en aangehouden door de onderzoeksrechter. Intussen is hij voorwaardelijk vrij. Volgens het openbaar ministerie heeft de man geen enkel schuldinzicht. Er werd 8 maanden cel gevorderd, met uitstel onder voorwaarden. Hij moet zich psychologisch laten begeleiden, werken aan zijn alcoholprobleem en een contactverbod met zijn ex respecteren. De advocaat van het slachtoffer, Alain Coulier, sprak van ernstige psychisch folteringen en vroeg 2.500 euro morele schadevergoeding voor zijn cliënte.

Verstekvonnis

Het voormalig koppel was verwikkeld in een vechtscheiding en de familierechtbank had daarin een vonnis uitgesproken: G.D. moest de woning in de Dudenhofenlaan verlaten waar hij met de vrouw had gewoond. “Maar het gaat om het ouderlijk huis van mijn cliënt”, pleitte meester Dirk Dawyndt, advocaat van de beklaagde. “Toen zijn ouders destijds overleden, kocht hij zijn broer uit en verwierf hij de woning. Later heeft hij uit grenzeloze naïviteit de woning ingebracht in de huwgemeenschap met zijn vrouw. Hij liet verstek gaan op de familierechtbank omdat hij de oproepingsbrief niet had gekregen. De brief kwam immers aan bij mevrouw. Na het vonnis, toen het al te laat was, ben ik pas geconsulteerd”, stelde Dirk Dawyndt.

Nooit fysiek geweld

“Mijn cliënt kan niet begrijpen dat hij uit het huis waar hij opgroeide wordt gezet. Daarom zijn zijn stoppen doorgeslagen. Maar fysiek geweld heeft hij nooit gebruikt, er was enkel verbale agressie. Ik stel overigens vast dat het bij mevrouw opnieuw enkel over geld gaat. Ik vraag die morele schadevergoeding te herleiden tot een symbolische euro. Deze zaak moet in perspectief worden geplaatst. Mijn cliënt heeft nu wel het besef dat hij dit achter zich zal moeten laten”, aldus de advocaat. De rechtbank doet uitspraak op 17 maart.