Man gestraft voor drievoudige gelddiefstal door truc Jelle Houwen

03 juli 2019

09u50 0

Een man kreeg in de rechtbank van Veurne zes maanden cel met uitstel en 1.200 euro boete omdat hij drie keer een truc toepaste om geld te stelen in handelszaken. Hij sloeg toe in de Proxy Delhaize en de Spar in de Westkust. Op 13 april werd de politie opgeroepen om zich naar de supermarkt te begeven omdat de man al voor de derde keer had geprobeerd om de truc toe te passen. Dat was een keer ook gelukt waardoor hij in het vizier kwam van de zaak. A.L. stichtte verwarring door te vragen om vier briefjes van 100 euro te wisselen in kleiner geld. Toen hij acht briefjes van 50 kreeg vroeg hij die te wisselen in briefjes van 20 maar gaf zelf maar de helft terug. Zo stak hij 200 euro in zijn zakken. Nadat hij geconfronteerd werd met camerabeelden gaf hij de feiten toe. Hij vergoedde de zaak ook intussen.