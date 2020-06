Man die werd veroordeeld voor zware inbraak in vishandel, nu veroordeeld voor afpersing Bart Boterman

09 juni 2020

11u27 0 Nieuwpoort Een van de veroordeelden voor een zware inbraak bij vishandel Birger in Nieuwpoort in oktober 2018 , waarbij een kluis met 13.000 euro werd gestolen, is opnieuw veroordeeld door de Veurnse strafrechter. Dit keer kreeg hij 50 uur werkstraf voor een poging tot afpersing.

Jimmy D. uit Nieuwpoort deelde op 20 november vorig jaar rake klappen uit een kennis aan wie hij 200 euro had uitgeleend. De man die het geld geleend had, kon het immers niet terugbetalen. Hij werd bont en blauw geslagen, maar uiteindelijk kreeg Jimmy D. zijn geld niet terug. De foto’s in het strafdossier logen er niet om, bleek uit het vonnis van de rechtbank. Jimmy D. ontkende de feiten niet. Als hij de werkstraf van 50 uur niet uitvoert, staat er alsnog een gevangenisstraf tegenover.

De man kreeg eerder al 2 jaar effectieve celstraf voor een inbraak bij Vishandel Birger in Nieuwpoort. Nog drie verdachten werden toen veroordeeld voor hun betrokkenheid. De eigenaars van de vishandel waren destijds op reis tijdens de inbraak en de inbrekers gooiden de kluis door het raam. Na het openbreken gooiden ze de kluis in het kanaal in Anderlecht.