Man die onder invloed van alcohol Nieuwpoortse haven onveilig maakte met bootje voor rechter Bart Boterman

15 november 2019

15u31 1 Nieuwpoort Een 50-jarige Fransman moest vrijdag voor de Veurnse strafrechter verschijnen omdat hij onder invloed van alcohol de Nieuwpoortse haven onveilig maakte. De man had een plezierbootje gehuurd en voer roekeloos in het rond. Aanwezige vissers alarmeerden de scheepvaartpolitie, die hem liet blazen.

Dat resulteerde in een ademtest van 1.15 promille, zo'n 6 glazen alcoholische drank. De man kreeg een minnelijke schikking van 1260 euro aangeboden, maar betaalde die nooit ondanks meerdere aanmaningen. Het parket bracht de feiten, die inmiddels al van september vorig jaar dateren, dan maar voor de rechtbank en vorderde hetzelfde bedrag als boete. Een vaarverbod is wettelijk niet mogelijk, gezien voor een plezierbootje geen vaarbewijs nodig is.

De Fransman, die al een strafblad heeft en niet meer in aanmerking komt voor een straf met uitstel, liet echter verstek. Vonnis 20 december.