Man (62) gereanimeerd na hartstilstand op voetpad in de Langestraat Bart Boterman

04 december 2019

15u09 0 Nieuwpoort In de Langestraat in Nieuwpoort is woensdag rond 10 uur een voetganger gereanimeerd op het voetpad. De man van 62 uit Nieuwpoort kreeg een hartstilstand.

Alerte voorbijgangers belden de hulpdiensten, die vrij snel ter plaatse waren. Het slachtoffer werd gereanimeerd door de MUG en in kritieke toestand met de ziekenwagen naar het AZ West in Veurne overgebracht. De brandweer plaatste een tent over het gebeuren om voorbijgangers geen zicht te geven.