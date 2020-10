Man (59) voor rechter wegens belaging en slagen aan exotische liefde (28) die hij naar ons land haalde Bart Boterman

13 oktober 2020

14u26 1 Nieuwpoort Een man (59) uit Nieuwpoort moest zich dinsdag verantwoorden op de rechtbank wegens belaging en slagen en verwondingen ten aanzien van een 28-jarige Filipijnse vrouw. Hij leerde haar kennen via een chatbox, huwde met haar en bracht haar mee naar ons land. Maar het huwelijk was geen lang leven beschoren. En toen begon volgens het parket en de burgerlijke partij een lange periode van belaging, stalking en twee feiten van slagen en verwondingen.

“Mijn cliënte werd sinds haar overkomst naar België volledig kort gehouden en voortdurend gecontroleerd: van haar gsm- en mailverkeer tot zelfs wat ze at. Voor het minste wat ze wilde doen, moest ze toestemming krijgen. Toen ze de scheiding aanvroeg, bleef hij haar op allerhande manier contacteren. Zelfs een nieuw mailadres en ander gsm-nummer hielpen niet", aldus de advocate van het slachtoffer.

Agressiestoornis

“Hij ging haar zelfs opzoeken tijdens een bezoek aan de orthodontist en daar zijn ook klappen en bedreigingen gevallen. Ook haar nieuwe vriend werd aangevallen. De man gaf bij de psycholoog zelf te kennen dat hij een agressiestoornis heeft”, klonk het pleidooi van de advocate van de burgerlijke partij op het proces. Ze eiste een morele schadevergoeding. Het openbaar ministerie vorderde 8 maanden cel voor belaging en slagen en verwondingen.

“Mevrouw kookte niet en meneer stond in voor het huishouden”

De verdediging zag het anders. “Mijn cliënt was nog maar half in de Filipijnen aangekomen en mevrouw wou al koste wat het kost trouwen. De eerste jaren verliepen goed en stellen dat mevrouw voortdurend gecontroleerd en kort gehouden werd, klopt niet. Dat hij zelfs besliste wat ze moest eten? Mevrouw kookte niet en meneer stond in voor het huishouden. Toen ze eindelijk ging werken, in een Thais restaurant in de straat, betrapte mijn cliënt haar toen ze stond te flikflooien met de uitbater. Die man is ook haar nieuwe partner geworden. Mijn cliënt ging verhaal halen maar daar zijn geenszins slagen gevallen”, aldus de advocaat.

Vrijspraak gevraagd

“Mijn cliënt begreep er niets van, dat het huwelijk zonder uitleg werd beëindigd en ze de scheiding aanvroeg. Hij wou uitleg over wat fout was gelopen. Ze heeft nooit geantwoord op zijn berichten dus moest hij haar wel op één of andere manier zien te vinden. Uiteindelijk was hij te weten gekomen dat ze naar de orthodontist moest en is hij haar daar komen opzoeken. Behoudens dat hij kort haar schouder greep, is daar iets gebeurd. Van al die geweldplegingen is niet één bewijs. Ik vraag de vrijspraak", aldus de verdediging.

S.C. uit Nieuwpoort nam zelf nog ruim het woord op het proces. Hij stelde dat hij nooit slechte bedoelingen had en enkel een antwoord wou op vele vragen. “Ze heeft nog duizenden euro’s van mijn geld verbrast en meldde doodleuk dat al dat geld al is opgebruikt", klonk het. Intussen heeft de man een nieuwe vriendin (25) uit de Filipijnen. Vonnis 10 november.