Maggy uit Ninove is 10.000 bezoeker Nieuwpoortse doe-expo over stormvloedkering GUS

20 augustus 2019

17u15 2 Nieuwpoort De afdeling Kust beloonde Maggy Rosijn uit Ninove als 10.000ste bezoeker aan de tentoonstelling over de bouw van de stormvloedkering in Nieuwpoort.

Maggy was er samen met haar dochter Lieve Van Eeckhout. “We hadden de info op de buitenkant al gelezen en waren nieuwsgierig, vandaar dat we nog eens terugkwamen om de tentoonstelling zelf te bezoeken.” Dat ze net de 10.000ste was, was uiteraard een verrassing. Ze kreeg van de afdeling Kust een draagtas en het fotoboek ‘Flanders Coast’. De doe-expo is nog open tot en met 31 augustus van dins- tot en met zondag van 10 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.30 uur. Vanaf september kunnen enkel klassen de tentoonstelling bezoeken. De bouw van de stormvloedkering is volop aan de gang. Om het brede publiek daarover te informeren is de tentoonstelling er. Vooral de dynamische maquette waarop de keringsmuur beweegt, spreekt aan. Info: www.stormvloedkeringnieuwpoort.be.