Maand cel en 1.600 euro boete voor niet betaalde overnachting en diner in hotel Cosmopolite Bart Boterman

11 oktober 2019

15u49 0 Nieuwpoort Een Italiaanse vrouw (46) die in Bergen woont is veroordeeld tot 1 maand cel en 1.600 euro boete voor feiten van afzetterij. Ze sliep op 1 april in Hotel Cosmopolite in Nieuwpoort en dronk en at er naar hartenlust, maar kon de rekening van 200 euro niet betalen.

Aan de hoteluitbater verklaarde Linda R. dat ze geen geld op haar rekening had staan en in het hotel overnachtte om niet op straat te moeten slapen. De politie werd erbij gehaald en in het verhoor verklaarde ze hetzelfde. De vrouw moest voor de rechtbank komen voor afzetterij, maar daagde niet op. Het oordeel van de rechter was onverbiddelijk: een maand cel en 1.600 euro boete.