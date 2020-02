Luc Filliaert zoekt naamgenoten voor tentoonstelling over zijn grootvader Juul Gudrun Steen

27 februari 2020

13u53 1 Nieuwpoort Als leuke insteek voor zijn tentoonstelling over de oorlogsjaren van zijn grootvader en Nieuwpoortenaar Juul Filliaert zoekt Luc (57) naamgenoten.

Luc Filliaert is als onderwijzer van het zesde leerjaar in Stella Maris in Nieuwpoort geen onbekende. De streekgeschiedenis interesseert hem alsook zijn eigen roots. “Tijdens de tentoonstelling ‘Mijn oorlog – Juul Filliaert 1914-1918’ mag de bezoeker oog in oog komen met het doen en laten van een vooraanstaande getuige die na de oktoberdagen van 1914 moest vluchten naar De Panne”, vertelt Luc. Juul Filliaert leefde van 1890 tot 1948. “Mijn grootvader was redactiesecretaris van het frontblad De Belgische Standaard. Hij deelde sociale en culturele initiatieven met de frontsoldaten. Zijn bewogen leven pen ik ook neer in een boek dat gekoppeld is aan de expositie die op 8 mei de deuren opent in het bezoekerscentrum Westfront in Nieuwpoort.”

Om de tentoonstelling een ludieke insteek te geven gaat Luc op zoek naar mensen die de achternaam Filliaert delen. Die mogen de opening op 8 mei om 19.30 uur live meemaken. Inschrijven kan tot 30 april via info@westfrontnieuwpoort.be.