Loodswezen krijgt nieuw leven als restaurant, strandbar en evenementenruimte GUS

10 januari 2020

17u42 0 Nieuwpoort Drie West-Vlaamse bedrijven hebben de concessie op zak voor de inrichting van het Loodswezengebouw vlakbij het staketsel in Nieuwpoort. Het leegstaande gebouw krijgt een nieuwe invulling. De werken zijn gestart.

De drie partners zijn de vzw Maritiem Erfgoed Nieuwpoort van Jef De Kinder van het Oostendse bedrijf NSAC, Peter Sobry van de Roeselaarse onderneming Zoutman en Collin Lagrou die het vastgoedkantoor Eurimas in Nieuwpoort runt. “We kennen elkaar al langer en wilden niet dat dit gekende gebouw zou verdwijnen”, duidt Collin. “Hoeveel we erin investeren maken we liever niet publiekelijk maar onze plannen zelf zijn geen geheim. De nodige werken zijn ondertussen gestart. Het gebouw staat al jaren leeg. De binnenkant zullen we volledig leeghalen. Op het gelijkvloers richten we een evenementen- en tentoonstellingsruimte in alsook een strandbar. Op de eerste verdieping komt een restaurant en op het tweede een cocktailbar met terras. Voor die horecazaken zoeken we nog een uitbater. De antennemasten komen naast het gebouw. De planning hangt gedeeltelijk af van hoe vlot de verhuis van die masten gaat. We hopen eind dit jaar te kunnen openen.”