Loodgieter viert derde kind met 3.12 promille: één jaar alcoholslot Jelle Houwen

27 mei 2019

14u09 7

Een loodgieter uit Nieuwpoort moet van de politierechter in Veurne verplicht een alcoholslot in zijn bestelwagen laten installeren, en dit voor een periode van 1 jaar. B.P. werd op 6 januari betrapt met liefst 3.12 promille in zijn bloed. De man was naar eigen zeggen naar het voetbal geweest en had ook gevierd dat hij voor de derde keer vader zou worden. Op de terugweg werd hij dronken achter het stuur betrapt. Hij kreeg 4.800 euro boete, maar die mag hij gebruiken om de kosten van dat alcoholslot te dragen. Dat kost immers zo’n 4.000 euro per jaar. De man kreeg daarnaast ook nog 105 dagen rijverbod, 90 met uitstel.