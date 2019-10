Lijntje coke op Hoppefesten breekt Nieuwpoortenaar met strafblad zuur op Bart Boterman

18 oktober 2019

15u06 1 Nieuwpoort Een 26-jarige man uit Nieuwpoort met een ruim strafblad, onder meer door de diefstal van een Porsche Panamera en een crash ermee, stond vrijdagmorgen opnieuw voor de Veurnse strafrechter. Dit keer betrapte de politie in burger hem op de Hoppefesten in Veurne, juni dit jaar. De man wou net een lijntje coke snuiven.

De procureur haalde aan dat J.V al werd veroordeeld voor gebruik en handel in hormonen én voor de diefstal en crash met een gestolen Porsche Panamera. In maart 2015 stal hij samen met een kompaan de sleutels van de Porsche op café in Veurne en gingen ze joyriden, met snelheden tot 240 kilometer per uur. Ze crashten in de gracht in Wulpen.

De politie kent J.V. maar al te goed en betrapte hem dit jaar op op de Hoppefesten, met een lijntje cocaïne op het scherm van zijn smartphone. Het openbaar ministerie vond dat de baldadigheden welletjes zijn geweest en bracht hem voor de rechter voor bezit van drugs. Er werd een effectieve celstraf of zware werkstraf gevorderd. “Ik had net een plastiekje met een witte substantie gevonden op de grond en wilde kijken wat het was. Op dat moment werd ik betrapt, terwijl ik niets met de drugs te maken had”, klonk het verweer van de man op de rechtbank. Hij ging voor de vrijspraak. Vonnis 15 november.