Lijk gevonden in Nieuwpoortse jachthaven Bart Boterman

22 september 2019

16u52 0 Nieuwpoort In de jachthaven van Nieuwpoort is zondagnamiddag rond 14 uur een levenloos lichaam aangetroffen. Het lijk werd door eigenaars van een jacht opgemerkt en lag tussen twee boten.

De scheepvaartpolitie en de brandweer snelden meteen ter plaatse na de oproep. Voor het slachtoffer, een man, kon echter geen hulp meer baten. Volgens de eerste vaststellingen lag het lichaam al een tijdje in het water. Het afstappingsteam en het labo zijn inmiddels ter plaatse voor een onderzoek. De man is voorlopig nog niet geïdentificeerd en er is een wetsdokter aangesteld om de doodsoorzaak na te gaan. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen wat er met het slachtoffer is gebeurd. Mogelijk is de man een eigenaar van een jacht, maar dat is niet zeker. Voorlopig worden alle pistes opengehouden.