Levensgevaarlijk: jongeman en vriendin ‘s nachts van torenkraan gehaald en krijgen factuur gepresenteerd Bart Boterman

25 augustus 2019

16u39 0 Nieuwpoort Politie en brandweer hebben zaterdagnacht iets voor 2 uur een jongeman en vrouw van een torenkraan gehaald in Nieuwpoort-Bad. De twee waren al vijftien etages hoog geklommen via de trappen. Buurtbewoners kregen hen in de gaten.

Volgens de politie Westkust ging het om een 22-jarige Koksijdenaar en een 20-jarige vriendin. Ze waren inmiddels in de helft van de torenkraan geraakt, een levensgevaarlijke onderneming. Ook de brandweer kwam ter plaatse met de ladderwagen. Uiteindelijk kwamen de twee zonder veel problemen naar beneden.

Daar kregen ze een flinke uitbrander van de opgeroepen hulpdiensten. Volgens de politie Westkust zal er geen boete volgen, maar zullen ze wel de rekening van de hulpdiensten gepresenteerd krijgen.

De 22-jarige Koksijdenaar ging nog even in discussie en stelde dat de melder de factuur moest betalen, maar dat is niet het geval.