Leuke doe-expo geopend: bouw zelf een virtuele stormvloedkering GUS

27 juni 2019

15u09 0 Nieuwpoort De bouw van de stormvloedkering in Nieuwpoort is een uniek bouwwerk aan de kust. Hoe die gebouwd wordt, kan je nu zelf ontdekken tijdens een interactieve tentoonstelling bij het Loodswezenplein.

De Vlaamse overheid investeert 58 miljoen euro in de stormvloedkeringsmuur in Nieuwpoort. Het is een uniek project voor onze kust en moet het land beschermen tegen stormvloeden vanuit de zee. Vanavond start de aannemer met het storten van 1400 kubieke meter beton in de bouwkuip. Die werken zullen tot morgen vrijdag 22 uur duren. Tussen 5 juli en 26 augustus liggen de werken stil. Omdat goede communicatie essentieel is bij zo’n grote projecten heeft het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) een doe-expo geopend bij het Loodswezenplein. “De tentoonstelling is op maat van elf- en twaalfjarigen maar ook volwassenen zullen er zeker iets van opsteken”, weet Nathalie Balcaen van MDK. “De kinderen verzamelen cijfers door puzzels en spelletjes op te lossen. Met de code kunnen ze de maquette van de stormvloedkering in beweging brengen. Via touchscreens kan iedereen zelf zo’n beweegbare muur bouwen. Ze ontdekken waarom zo’n project nodig is en welk materiaal we gebruiken. We tonen ook filmpjes. In één daarvan getuigt Raoul Servais over de stormvloed van 1953. Weerman David Dehenauw legt uit hoe het klimaat aan het veranderen is.” De tentoonstelling is in juli en augustus van dins- tot en met zondag open van 10 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.30 uur. Vanaf september kunnen scholen online een bezoek aanvragen via www.stormvloedkering.be. De tentoonstelling blijft staan tot eind 2022 want zo lang zal de bouw van de stormvloedkering nog duren.