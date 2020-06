Leopold II-laan behoudt zijn naam: “Wel moet onze koning zich verontschuldigen”, zegt burgemeester Gudrun Steen

26 juni 2020

10u49 0 Nieuwpoort De Leopold II-laan in Nieuwpoort zal zijn naam behouden. “Wel moet onze koning zich verontschuldigen. Daarnaast pleit ik voor extra duiding in onze scholen", zegt burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V).

In de nasleep van de heisa rond de beelden en straten die naar Leopold II vernoemd zijn, was de Nieuwpoortse oppositiepartij PRO benieuwd naar het standpunt van de meerderheid. In de kuststad zijn een laan en een park naar de omstreden koning vernoemd.

“Het kabinet van minister Bart Somers zal een begeleidingsteam van experten aanstellen, dat steden en gemeenten moet helpen in hoe ze moeten omgaan met beelden en straatnamen op hun grondgebied. Nieuwpoort zou aan dat initiatief moeten meedoen”, vindt Nicolas Vermote (PRO). “Ik zeg niet dat we de naam van de laan of het park moeten veranderen, maar extra duiding is wel op zijn plaats.”

De koning moet zich excuseren en leerkrachten moeten jongeren informeren Burgemeester Geert Vanden Broucke

N-VA deelt de mening van PRO, maar de rest van de gemeenteraad houdt er een andere mening op na. “Onze koning moet zich verontschuldigen", zegt burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V). “Daarnaast pleit ik voor extra duiding in onze scholen, zodat de jeugd weet wat er in het verleden allemaal is gebeurd. Een straatnaam wijzigen, zullen we niet doen. De geschiedenis veranderen we daarmee niet. Ook een extra duidingsbord zullen we niet plaatsen.”

Gemeenteraadsvoorzitter Rik Lips (CD&V) vult aan: “Waar zou dat eindigen? Leopold II is niet de enige omstreden figuur naar wie straten, pleinen en parken zijn vernoemd. We zouden nogal duidingsborden moeten plaatsen. We laten alles zoals het is.” Johan Vanblaere (Vlaams Belang) zit op dezelfde golflengte: “Stop met het vernietigen van onze geschiedenis”.