Leerlingen fietshersteller maken leenfietsen voor sociaal huis GUS

27 augustus 2019

18u08 16 Nieuwpoort Vanaf midden september kan je bij het sociaal huis in Nieuwpoort een fiets lenen. Leerlingen fietshersteller van cvo Cervo Go hebben er drie ‘gemaakt’.

“We krijgen regelmatig een fiets van mensen die die niet meer nodig hebben. Een dertigtal staan er in ons atelier”, zegt docent Mario Sinnesael. “Samen met de leerlingen wilden we er een nieuwe bestemming aan geven. We verzamelden de beste onderdelen met drie ‘nieuwe’ fietsen als gevolg. Die geven we aan het sociaal huis. Het onderhoud nemen we voor onze rekening. Dat is meteen een praktijkoefening.” Schepen Jos Decorte (CD&V) is lovend. “Vanaf midden september kunnen mensen die geen fiets hebben er één lenen bij onze sociale dienst. Hoe lang we een fiets in bruikleen geven hangt van de situatie. We vragen een waarborg van 25 euro. Het gebruik is gratis.” Alle partijen hopen dat dit project een succes wordt. “We willen jaarlijks een drietal fietsen samenstellen voor het sociaal huis”, geeft Mario nog mee. Hij merkt trouwens een groeiende interesse voor het vak hoewel fietshersteller een knelpuntenberoep blijft. “De opkomst van de elektrische fiets heeft het veel zelfstandigen niet gemakkelijk gemaakt. Dit is een veel intensievere fiets om te herstellen en vraagt bovendien extra kennis. Tijdens onze driejarige opleiding fietshersteller is er één volledig schooljaar gewijd aan de elektrische fiets.” Wie interesse heeft in een leenfiets kan de sociale dienst bereiken op 058 22 38 10. De nieuwe opleiding fietshersteller in Nieuwpoort start op 9 september.