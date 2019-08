Leerlingen De Vierboete massaal aan de drinkfles GUS

08u48 0 Nieuwpoort De 200-tal leerlingen van de Nieuwpoortse basisschool De Vierboete zullen op de eerste schooldag een herbruikbare drinkfles krijgen.

“Via de Intercommunale voor Watervoorziening Veurne-Ambacht (IWVA) konden we aan een voordelig tarief herbruikbare flessen aankopen met de ouderraad”, zegt voorzitter Nicolas Vermote. “Kraantjeswater is goedkoop en van uitstekende kwaliteit. We hopen dat de afvalberg in de school zal dalen. Op 2 september zullen we die flessen aan de schoolpoort uitdelen. Ze zijn bijzonder handig want de dop van de fles is meteen ook een bekertje. Elke klas heeft zijn eigen kleur van fles. De kinderen kunnen dus geen excuses meer verzinnen om geen water te drinken.”