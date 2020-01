Leerkracht (45) in de cel voor verkrachting en aanranding minderjarige jongen

Bart Boterman

27 januari 2020

11u55 62 Nieuwpoort Een leraar (45) zit in de cel op verdenking van verkrachting en aanranding van de eerbaarheid van een minderjarige jongen. Dat bevestigt het parket van Veurne.

De feiten waarvoor de man door de onderzoeksrechter werd aangehouden, dateren van vorige woensdag in Nieuwpoort. De leraar zou er buiten de schoolse context hebben afgesproken met een jongen en seksuele handelingen hebben gesteld. Getuigen zagen dat, konden zijn nummerplaat noteren en verwittigden de politie. Die afspraak zou hebben plaatsgevonden op de zeedijk. De leraar in kwestie zou in het binnenland werkzaam zijn.

Kinderpornografisch materiaal

Er volgde een huiszoeking waarbij ook kinderpornografisch materiaal zou zijn gevonden op zijn computer en smartphone.

“Ik kan bevestigen dat er vorige donderdag een leerkracht is aangehouden op verdenking van verkrachting en aanranding van de eerbaarheid van een minderjarige. In het belang van het onderzoek kunnen we verder niets kwijt. De verdachte komt dinsdag voor de raadkamer”, zegt procureur Patty T’Jonck van Veurnse parket.

Later meer.