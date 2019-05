Leer Nieuwpoort kennen door de ogen van hond Loeka GUS

22 mei 2019

13u15 0 Nieuwpoort Loeka Loeks @ Nieuwpoort, dat is de tentoonstelling die je vanaf deze week kan bezoeken in de bibliotheek. Els Tembuyzer (61) maakte een unieke fotoreportage waarbij haar hond Loeka gids speelt langs de toeristische trekpleisters van Nieuwpoort.

Els is een Nieuwpoortse in hart en nieren. Ze groeide op in het nabijgelegen Lombardsijde maar liep school in Nieuwpoort en kwam er in 1985 ook wonen. Beroepshalve was ze jarenlang ambtenaar bij de belastingen. Vandaag is ze met pensioen en haar vrije tijd vult ze graag met fotografie. “Vroeger was volleybal mijn uitlaatklep”, stelt Els zich voor. “Tot op nationaal niveau heb ik die sport beoefend en later was ik nog een tijdje jeugdtrainster van het volleybal in Nieuwpoort. In 2003 ben ik ermee gestopt. Toen ik met pensioen ging, schafte ik me een goedkoop, digitaal fototoestelletje aan dat ik al snel verving door een spiegelreflexcamera. Ik volgde een resem fotografiecursussen en ben nog steeds aan het proeven van alle facetten van het vak. Voor mijn opleiding ‘portfolio’ die ik in Brugge volgde, moesten we een eindwerk maken. Gezien ik toch dagelijks wandel met onze negenjarige hond Loeka, koppelde ik het nuttige aan het aangename. Het resultaat is de tentoonstelling ‘Loeka Loeks @ Nieuwpoort’ die nu in de bibliotheek te zien is tot 19 juni.”

Loeka is een teefje van het ras beagle. “Ze is verzot op wandelen en op poseren, bleek al snel”, lacht Els. “Toen ik op het Marktplein van Nieuwpoort stond te zoeken naar een geschikte invalshoek, rende ze naar de pui van het stadhuis. Ze wilde precies zeggen, hier is jouw perfecte kiekje. Of toen we naar het Albert I-monument stapten. Prompt nam ze dezelfde pose aan van het standbeeld van het paard waarop Albert I zit. De mooiste foto’s zijn die waarop ze spontaan is. Een flinke portie geluk en geduld heb je zeker nodig. De bedoeling van mijn portfolio is om de mooiste plekjes van Nieuwpoort te tonen. In Loeka vond ik de perfecte gids. We wandelden langs het sluizencomplex De Ganzepoot, door de Similiwijk met zijn typische villa’s, op de Zeedijk en keerden terug naar de Vismijn. Ik maakte er ook een fotoboek van. Tijdens de tentoonstelling toon ik een dertigtal beelden. Soms zie je Loeka helemaal maar af en toe moet je ze ook echt zoeken, maar ze staat er overal op.”

De expositie ‘Loeka loeks @ Nieuwpoort’ is gratis te bezichtigen tijdens de openingsuren van de bibliotheek in de Kokstraat. Info: bibliotheek@nieuwpoort.be of 058/22.30.40.