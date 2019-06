Lassers in spe blazen verroeste sleepboot nieuw leven in GUS

19 juni 2019

08u40 14 Nieuwpoort Na twee schooljaren hard werd zijn de leerlingen van de lasafdeling van het Atheneum Nieuwpoort erin geslaagd om de sleepboot Cobi-M volledig te renoveren. Donderdag wordt het vaartuig opgehaald en vervoerd naar Zwijnaarde om er een nieuwe motor in te steken.

De leerlingen Lassen-Constructie zijn trots op het werk dat ze gestopt hebben in de renovatie van de Nederlandse stalen sleepboot Cobi-M. Ze vervingen zowat alle staal en maakten hem vaarwaardig. Bedoeling is dat de sleepboot uit 1955 via Zeebrugge naar Terneuzen vaart om uiteindelijk in het Industrieel Museum Zeelaand in Sas van Gent in Nederland te belanden.

Het vaartuig werd vroeger ingezet om grote schepen te slepen en ook als pomp- en blusboot. Cobi-M is eigendom van Multraship Towage & Salvage. In Zwijnaarde wordt nog een nieuwe motor geplaatst. Na grondige technische controles zal de Cobi-M op zaterdag 19 oktober in Nieuwpoort te water gelaten worden. Daar start dan zijn laatste vaart.