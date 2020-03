KSV Nieuwpoort veroordeeld tot betalen van achterstallige facturen, zo'n 22.000 euro, aan Autonoom Gemeentebedrijf Nieuwpoort Bart Boterman

05 maart 2020

12u21 0 Nieuwpoort Voetbalploeg KSV Nieuwpoort is veroordeeld tot het betalen van 21.840 euro achterstallige facturen aan het Autonoom Gemeentebedrijf Nieuwpoort (AGN). Dat heeft de burgerlijke rechtbank van Veurne besloten. De voetbalploeg betaalde de facturen voor het gebruik van de sportaccommodatie, die in handen is van AGN, al een jaar niet.

De overeenkomst voor de uitbating van de sportinfrastructuur en de cafetaria werd in april 2016 gesloten. De voetbalploeg moest huurgelden betalen en een percentage op de verkoop in de cafetaria, van tickets en van de reclamepanelen. Sinds 5 februari 2019 deed KSV dat echter niet meer, volgens de voorzitter omdat ook de subsidies vanuit de gemeente uitbleven.

De rechter stelde AGN toch volledig in het gelijk en veroordeelde KSV Nieuwpoort tot het betalen van 21.840 euro aan achterstallige facturen. De 6.100 euro die KSV Nieuwpoort eiste als schadevergoeding voor de gebrekkige infrastructuur en herstellingen, werden niet toegekend door de rechter. Volgens het vonnis kwam de voetbalploeg de overeenkomst met AGN gewoonweg niet na. De voetbalploeg eiste volgens de rechter ook ten onrechte de verrekening van niet-verkregen subsidies, omdat daarover geen afspraken staan in de overeenkomst. AGN is een autonoom gemeentebedrijf dat juridisch gezien niets met de stad Nieuwpoort te maken heeft. En het is die laatste die voor subsidies moet instaan.

Of KSV Nieuwpoort deze mokerslag te boven komt, is nog maar de vraag. Eerder was al duidelijk dat de eerste ploeg er na dit seizoen mee stopt. Voor de elf jeugdploegen zou aan een oplossing worden gewerkt.