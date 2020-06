Kraanfirma schuldig bevonden aan drama met torenkaan in Nieuwpoort: “Niet zorgvuldig ingegrepen na eerdere problemen” Bart Boterman

03 juni 2020

13u16 14 Nieuwpoort De kraanfirma Neremat uit Izegem is schuldig bevonden aan het dodelijk drama met de omgevallen torenkraan in Nieuwpoort, eind december 2017. Sonja Schepens (72) uit Marke kwam daarbij om het leven toen ze televisie aan het kijken was in haar tweede verblijf. De strafrechter oordeelde dat het bedrijf onzorgvuldig is geweest bij de aanpak van de eerdere problemen en het ongeval dus vermeden had kunnen worden. De zaakvoerder en twee werknemers zijn evenwel vrijgesproken.

De wind blies ongemeen hard op 27 december 2017, met snelheden tot net boven de 100 kilometer per uur noord-noordoostelijke richting. Volgens meerdere onderzoeken zou het venturi-effect hebben gespeeld, waarbij de wind nog harder blaast tussen de gebouwen door een vernauwing. Er was zelfs sprake van pieken tot 165 kilometer per uur door de plaatselijke factoren. Een torenkraan die in de Meeuwenlaan stond opgesteld, waarmee er de maanden vooraf verschillende problemen waren geweest bij hevige wind, stond opnieuw dwars tegen de wind in, begon te zwenken en kantelde uiteindelijk. Het tegengewicht van de kraan doorboorde de bovenste verdiepingen van Residentie Mosselbank, een appartementsgebouw met negen verdiepingen op de hoek met de Franslaan. Abel Vallaeys (76) uit Marke en zijn vrouw Sonja Schepens (72) waren op dat moment tv aan het kijken op de bovenste verdieping.

Dodelijk slachtoffer en miljoenenschade

Sonja stierf ter plaatse en Abel belandde twee verdiepingen lager. Hij zat vast onder het puin en de brandweer kon hem ternauwernood bevrijden. Abel werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht en overleefde uiteindelijk. De andere kant van de torenkraan was op Residentie Morgenzon gevallen. Daar vielen geen gewonden. De kraan stortte uiteindelijk te pletter op straat en vernielde heel wat voertuigen. Een rijdende auto werd ei zo na geraakt. Het slagveld was niet te overzien. De schade is intussen tot in de miljoenen opgelopen.

Eerdere problemen met torenkraan

Twee en een half jaar later oordeelde de rechtbank van Veurne over de schuldvraag en de strafmaat. Volgens de strafrechter had kraanfirma Neremat uit Izegem initieel het juiste type kraan geïnstalleerd, die voldeed aan de geldende normen aan de kust, meer bepaald C25. Een aparte windstudie was bovendien niet verplicht. Maar de maanden voor het drama waren er meerdere problemen geweest met de torenkraan in kwestie, die zich abnormaal gedroeg in de wind. In november 2017 werd zelfs nog het rampenplan afgekondigd door de brandweer. Neremat ging telkens ter plaatse voor herstellingen en aanpassingen.

Windstudie

Maar volgens de rechtbank had Neremat na die problemen alsnog een windstudie moeten laten uitvoeren om de site-effecten te laten bepalen. Dat had ook de constructeur van de kraan aanbevolen. Op basis van die windstudie had dan alsnog een ander type kraan geïnstalleerd moeten worden, namelijk type D25. Volgens de rechtbank is de kraanfirma als specialist ter zake dus onzorgvuldig en nalatig geweest in de opvolging van de problemen. Voorts werd de aannemer in de waan gelaten dat de problemen opgelost waren.

De rechtbank veroordeelde Neremat tot 12.000 euro boete waarvan 4/5 met uitstel voor onopzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg en nalatigheid. Ook de gerechtskosten, 13.000 euro, moet de firma betalen. De zaakvoerder, werfvoorbereider en monteur zijn vrijgesproken voor hun verantwoordelijkheid. Ze hebben zelf geen cruciale fout gemaakt die het ongeval veroorzaakte, aldus het oordeel.

Geen wrok

Weduwnaar Abel Vallaeys woonde het vonnis dit keer niet bij. “Mijn cliënt had het al vrij moeilijk bij de pleidooien van de verdediging. Hun advocaten hebben het over cijfers en technische gegevens, terwijl hij z’n vrouw verloren is. Maar toch koestert mijn cliënt geen wrok. Hij beseft dat niemand dit ongeval heeft gewild en is een heel rationeel man. Maar belangrijk in zijn verwerkingsproces is weten wie strafrechtelijk verantwoordelijk is. Het vonnis lag overigens in de lijn van de verwachtingen. Er is eindelijk licht aan het einde van de tunnel, al is dit nog lang niet voorbij”, reageert meester Jens Rau, advocaat van Abel Vallaeys, op het vonnis.

Voortzetting in december

De rechtbank sprak namelijk enkel een voorlopige schadevergoeding uit van 15.000 euro voor Abel Vallaeys wegens het verlies van zijn echtgenote. Er is ook een deskundige aangesteld die Abels blijvende schade moet bepalen, want de man was zwaargewond door het ongeval. “Hij houdt zich zeer kranig maar het ongeval heeft uiteraard een zware fysieke impact gehad”, besluit Jens Rau. De rechtbank oordeelt in december verder over burgerlijke kant van de zaak en alle schadeclaims van meer dan 26 burgerlijke partijen. Dat kan oplopen tot in de miljoenen.