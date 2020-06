Kok (26) is opnieuw veroordeeld voor overdreven snelheid, en moet nu alle examens overdoen VHS

29 juni 2020

15u35 0 Nieuwpoort Omdat hij eerder al veroordeeld werd voor te snel rijden en sturen onder invloed van alcohol, heeft een 26-jarige kok uit Nieuwpoort van de politierechter drie maanden rijverbod - grotendeels met uitstel - en een boete gekregen. De man moet ook opnieuw slagen voor zowel het theoretisch en praktisch rijexamen.

L.V. liep vorig jaar in oktober tegen de lamp op de E403 in Roeselare. Daar was omwille van wegenwerken de maximumsnelheid beperkt tot 70 kilometer per uur. Omdat veel automobilisten zich niet aan die beperking hielden, werd enkele keren een zogenaamde superflitspaal opgesteld in de zone 70. Dat leverde tientallen processen-verbaal op.

Ook L.V. uit Nieuwpoort werd betrapt. Hij reed 111 kilometer per uur in de zone 70. Het was bovendien niet de eerste keer dat de man in het beklaagdenbankje van de politierechtbank zat. Ondanks zijn jonge leeftijd is de kok al verscheidene keren veroordeeld, zowel voor overdreven snelheid als voor rijden onder invloed van alcohol.

De rechter gaf hem een rijverbod van drie maanden, weliswaar het grootste deel daarvan met uitstel. Daardoor moet L.V. het slechts tien dagen effectief zonder rijbewijs doen. De man moet ook een boete betalen van 400 euro.

Als hij op termijn zijn rijbewijs wil terugkrijgen, moet hij eerst opnieuw slagen voor zowel het theoretisch als het praktisch rijexamen. Ook moet hij met goed gevolg medische en psychologische proeven afleggen.