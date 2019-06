Kluisdiefstal bij Vishandel Birger voor rechtbank: “Mijn eigen werkneemster was opdrachtgeefster” Bart Boterman

04 juni 2019

18u34 0 Nieuwpoort Zeven personen stonden dinsdagmorgen terecht op de Veurnse rechtbank voor een inbraak in Vishandel Birger in Nieuwpoort. De daders gingen aan de haal met een tweehonderd kilo zware kluis met daarin 13.000 euro en enkele bankkaarten. Het openbaar ministerie vraagt straffen tot 30 maanden cel. Ook een voormalig werkneemster van de vishandel en haar vriend worden vervolgd. “Als je iemand helpt, word je blijkbaar op deze manier bedankt”, reageert zaakvoerder Frank Jungblut.

De inbraak bij Vishandel Birger in de Valkestraat in Nieuwpoort-Stad dateert van de nacht van 13 oktober vorig jaar. “We waren net in het zuiden van Frankrijk. Onze reis en welverdiende vakantie waren meteen volledig verpest”, vertelt zaakvoerder Frank Jungblut, de vader van Birger. Een viertal inbrekers was binnengeraakt en had de kluis door het raam gegooid om het gevaarte vervolgens met een bestelwagen mee te nemen richting hun woonplaats in Anderlecht. Een getuige zag dat gebeuren, maar de daders konden tijdig ontkomen. De brandkast werd opengebroken en de inhoud verdeeld. De daders gooiden de kluis in het kanaal nabij het Klein Kasteeltje en probeerden geld af te halen met de bankkaarten. Die waren inmiddels al geblokkeerd en dankzij camerabeelden kon de identiteit van de daders achterhaald worden.

Mes in de rug

Na uitvoerig onderzoek werden vijf mannen uit Anderlecht en een koppel uit Nieuwpoort voor de rechtbank gebracht. Beklaagde Kelly A. uit Nieuwpoort was werkneemster bij Vishandel Birger en woonde in een huurappartement van zaakvoerder Frank, twee huizen naast de vishandel. “Door financiële problemen had ze het moeilijk om een woonplaats te vinden, dus hielp ik haar met een onderkomen voor een zachte prijs. Maar dan word je op deze manier bedankt. Het voelt aan als een mes in de rug”, zegt Frank. De inbrekers drongen namelijk via haar appartement, over de platte daken, binnen in de vishandel. De vrouw bleef op het proces alle betrokkenheid ontkennen, maar haar vriend Jimmy D. gaf wel toe dat hij een plan had gesmeed om in te breken. Hij schakelde vrienden en familieleden in, maar was niet aanwezig tijdens de inbraak omdat hij naar eigen zeggen stomdronken aan de Koolhofputten lag.

Die verklaring zorgde voor grote frustraties bij de andere beklaagden, die hun aanwezigheid bij de inbraak wel toegaven en stelden dat Jimmy eveneens aanwezig was. Zowel in het politiekantoor als op de rechtbank ontstond een handgemeen en moest de politie tussenkomen. Het openbaar ministerie vorderde 18 maanden cel voor Jimmy D. en 14 maanden cel voor Kelly A., terwijl sommige andere betrokkenen tegen 30 maanden cel aankijken. “Ik erger mij aan de gevraagde straffen”, zegt zaakvoerder Frank. “Het is overduidelijk dat mijn ex-werkneemster en haar vriend de opdrachtgevers waren. Hoe konden die mensen uit Anderlecht weten dat er een kluis was? Ze wisten bovendien waar die stond en braken meteen het juiste raam open. Mijn ander personeel wist zelfs niet van het bestaan van de brandkast af. Kelly moet de kluis hebben ontdekt en de informatie hebben verschaft”, zegt hij.

Werkstraf?

Twee beklaagden vroegen de vrijspraak, namelijk de stiefvader van Jimmy D. en een Portugees die een van de andere verdachten naar de kust bracht, nog voor de inbraak. De drie overige beklaagden, onder wie de chauffeur van de bestelwagen, gaven hun aandeel wel volledig toe en vroegen een werkstraf of een straf met uitstel. “Schandalig dat ze dat durven vragen”, besluit Frank. Hij eist een schadevergoeding en hoopt ooit zijn centen terug te zien. “Vooral uit principe. Als zaakvoerder op die manier bestolen worden, is het laatste wat ik iemand toewens”, besluit hij. Vonnis op 4 juli.