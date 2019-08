Klassieke houten zeilboten te zien langs de havengeul GUS

14 augustus 2019

08u33 0 Nieuwpoort Het evenement Klassieke Schepen is donder- en vrijdag al aan zijn tiende editie toe. Een twintigtal zeilboten liggen twee dagen lang aangemeerd aan de Robert Orlentpromenade in Nieuwpoort.

“We verwachten een twintigtal houten zeilboten die dateren uit 1970 of ouder”, zegt kapitein Roger Linthout van de zeilboot Endlich. Hij kan rekenen op de medewerking van vrienden Rony Huyghebaert en Nelly Verschoore en voor het eerst ondersteunt ook de jachtclub KYCN de organisatie. “Zo goed als alle deelnemende boten staan op donder- en vrijdag van 10 tot 18 uur open voor een bezoek”, nodigt Roger uit. “De eigenaars vertellen graag het verhaal van hun vaartuig. Varen doen ze niet. Daarvoor is het iets te druk. We verwachten een duizendtal bezoekers.” De toegang is gratis.