Kinderopvang bij jeugddienst ook open tijdens pedagogische studiedagen en brugdagen Gudrun Steen

26 februari 2020

11u20 0 Nieuwpoort Goed nieuws voor Nieuwpoortse ouders die op pedagogische studiedagen en brugdagen moeilijk blijf weten met hun kinderen. De jeugddienst voorziet dan ook kinderopvang. En er zijn nog veranderingen.

De naschoolse opvang op woens- en vrijdag is met één uur uitgebreid naar 19 uur. Die uren zullen ook gelden voor de opvang voor en na de speelpleinwerking tijdens de vakantie. De opvang is telkens verzekerd van 7 tot 19 uur. Dus ook op brug- en pedagogische studiedagen. Tijdens de paasvakantie is de kinderopvang eveneens open. Kinderen van 2,5 tot 12 jaar zijn welkom. Momenteel komen er op woensdag een dertigtal kinderen. Het aantal varieert. Twee medewerkers staan in voor de opvang. Als dat nodig is kunnen mensen van de jeugddienst inspringen. Extra medewerkers zijn dus voorlopig niet nodig. Per begonnen half uur betalen ouders een halve euro via de aankoop van een stempelkaart van 20 euro. Een code op de jeugdvoordeelpas geeft een korting van 50 procent. De nieuwigheden gaan in vanaf 2 maart. Opvang reserveren kan via webshopnieuwpoort.recreatex.be.