Kinderlaan urenlang afgesloten door ongeval met vrachtwagen Bart Boterman

27 december 2019

08u52 0 Nieuwpoort De Kinderlaan in Nieuwpoort was donderdagnacht en vrijdagmorgen urenlang afgesloten tussen de Veurnekeiweg en de Pelikaanstraat door een ongeval met een vrachtwagen. De truck met oplegger, geladen met tien ton aardbeien, reed pardoes in de gracht en ramde daarbij ook een verkeerslicht en verlichtingspaal.

Volgens de politie Westkust gebeurde het ongeval omstreeks 2.40 uur. De vrachtwagenchauffeur had langs de Kinderlaan geparkeerd om te slapen. Toen hij na die rustpauze wilde vertrekken, liep het vrijwel meteen fout. De vrachtwagen reed tegen een vluchtheuvel met verkeerslicht. De chauffeur trok als reactie het stuur over, waarop de vrachtwagen door de vangrails ging en in de gracht belandde.

De bestuurder bleef ongedeerd en kon op eigen houtje uit de cabine kruipen. De politie vorderde twee takeldiensten, namelijk Garage Vansteenland en Depannage Degrave, om de vrachtwagen uit zijn positie weg te slepen. Dat had behoorlijk wat voeten in de aarde. Ook de brandweer kwam ter plaatse, net zoals de herstellingsdienst van Agentschap Wegen en Verkeer voor het defecte verkeerslicht. De Kinderlaan was tot 7.30 uur volledig afgesloten voor het verkeer.