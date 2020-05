Kinderen mogen met gehuurde gocart op Zeedijk van Nieuwpoort rijden Gudrun Steen

29 mei 2020

14u11 0 Nieuwpoort Na Oostende, Middelkerke, Knokke-Heist, Koksijde en Bredene mogen nu ook de gocartverhuurders in Nieuwpoort hun zaak opnieuw openen. Alleen kinderen onder begeleiding van een volwassene mogen ermee rijden op de Zeedijk. Fietsen is er niet toegelaten.

“Het is belangrijk dat kinderen zich kunnen uitleven en daar hoort een ritje met de gocart bij”, zegt burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V). De voertuigjes moeten voor en na elke rit ontsmet worden. De verhuurder en zijn medewerkers dragen verplicht een mond- of gezichtsmasker.

“De kinderen volgen in hun gocart de wandelrichting op de Zeedijk of de promenade. Fietsen op die twee plekken laten we niet toe. Zeker wanneer het druk is, is dat te gevaarlijk. Je mag wel met de fiets aan de hand wandelen tot de dichtstbijzijnde straat richting de Albert I-laan”, geeft de burgemeester mee.