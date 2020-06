Kinderen meteen in vakantiestemming dankzij doeboek van Toerisme Nieuwpoort Gudrun Steen

17 juni 2020

14u33 0 Nieuwpoort Zoë Zeehond en Gust Garnaal zijn de hoofdrolspelers in het nieuwe vakantieboek dat Toerisme Nieuwpoort voor 5 euro op de markt brengt. Spelenderwijs de toppers van de kuststad ontdekken; dat is het opzet.

Nieuwpoort stelt een kindvriendelijke vakantiegids voor. Er staan bijna 30 spelletjes in. Dat gaat van een doolhof en kleurplaat tot een ganzenbord en patronen tekenen. Telkens is er een link met de kuststad. Het ganzebord verwijst naar het sluizencomplex Ganzepoot. Het kunstwerk ‘Searching for Utopia’ van Jan Fabre is het decor voor een sudoku. Ontcijfer jij welke morsecode de vuurtoren seint? “Gezinnen zijn een belangrijke doelgroep”, onderlijnt toerismeschepen Ann Gheeraert (CD&V). “Het doeboek is geschikt voor kinderen vanaf het derde leerjaar. We leggen op een speelse manier onze troeven op tafel. En die toppers zijn het staketsel, de vismijn, natuurreservaat IJzermonding, de stadskern, het nieuwe provinciedomein Koolhofput en de reuzentraditie.”