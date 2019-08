Keramieksculpturen overspoelen Nieuwpoortse vismijn GUS

28 augustus 2019

09u34 2 Nieuwpoort Vrijdagnamiddag opent in de vismijn van Nieuwpoort de 89Art Keramiek Biënnale. Je kan er genieten van meer dan 250 sculpturen gecreëerd door 34 kunstenaars.

“Ik woon nu in Desselgem maar mijn roots liggen in Nieuwpoort”, zegt Frank Vanhooren. Hij is initiatiefnemer samen met Karine Ghesquiere en Saïdya Vanhooren. “Met onze biënnale bieden we een platform aan keramisten uit binnen- en buitenland om hun werk te tonen. Dat is ook het concept achter mijn galerij 89Art. Het is al de derde biënnale die ik in Nieuwpoort organiseer. Om en bij de helft van de deelnemende kunstenaars zijn West-Vlamingen.” De tentoonstelling is vrij- , zater- en zondag gratis toegankelijk van 13 tot 18 uur. Het vindt plaats in zaal Iseland, op de eerste verdieping van de vismijn.