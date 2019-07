Kelly (22) nog altijd in levensgevaar na ongeval: “Van fietspad gemaaid op rechte baan, onbegrijpelijk” Bart Boterman

11 juli 2019

13u33 0 Nieuwpoort Kelly Desaever (22) uit Nieuwpoort vecht nog steeds voor haar leven na een verschrikkelijk ongeval in Lombardsijde afgelopen dinsdag. Ze werd van het fietspad gemaaid door een onoplettende bestuurster en liep een zwaar hersentrauma op. Haar familie is enorm aangeslagen. “We hopen op een mirakel, maar volgens de dokters moeten we er rekening mee houden dat Kelly mogelijk blind, doof of verlamd zal zijn. Áls ze al ontwaakt”, vertelt haar moeder Tania Desmedt.

Kelly Desaever reed dinsdagvoormiddag rond 10.45 uur met haar fiets langs de Nieuwpoortlaan in Lombardsijde, een brede baan met twee rijvakken en aan elke kant een fietsstrook. “Ze was op consultatie geweest bij de dokter omdat ze last had van haar heup en was onderweg naar huis”, getuigt mama Tania. Maar plots werd Kelly ongemeen hard van de weg gemaaid, ter hoogte van tankstation PMO. Ze werd achteraan aangereden door een bestuurster (65) uit Moeskroen en belandde op de naastgelegen tramsporen. Mama Tania was op haar werk toen ze werd verwittigd door de dienst slachtofferhulp van de politie.

Onbegrijpelijk

“Ik ben nog gaan kijken naar de plaats van het ongeval, maar enkel de door de politie aangebrachte lijnen rond het voertuig en de fiets waren nog te zien. Ik kan niet begrijpen dat iemand op een rechte baan zomaar een fietser aanrijdt op het fietspad. Dan ben je echt niet bezig met de weg. Onbegrijpelijk. Het gevolg is dat onze dochter in coma ligt en vecht voor haar leven”, gaat Tania verder. Volgens het parket week de bestuurster van de wagen om ongekende reden uit naar rechts. Ze had de fietsster niet gezien. Achteraf legde ze een negatieve ademtest af.

Kelly werd geopereerd in het AZ West in Veurne. De artsen namen een deel van de schedelpan weg om de druk op de hersenen te verlichten. “Haar toestand verslechtert noch verbetert. Zeker is dat Kelly hersenschade heeft opgelopen. We hopen op een mirakel, maar volgens de dokters moeten we er rekening mee houden dat Kelly mogelijk blind, doof of verlamd zal zijn. Áls ze al ontwaakt tenminste. Daar is onze hoop op gevestigd, maar het kan maanden duren. Dan zal ze alles opnieuw moeten leren”, voegt Tania toe.

Machteloos

“Intussen voelen we ons machteloos. We kunnen niets doen om onze dochter te helpen. Dat is enorm frustrerend”, aldus moeder Tania. Kelly woont nog bij Tania thuis in de Pelikaanstraat in Nieuwpoort, samen met haar pluspapa. De jonge vrouw werkt in het Kakelend Kippenmuseum in Diksmuide. Ook daar is het nieuws over haar ongeval hard aangekomen.