Katrien van Verdievel is één van de 47 West-Vlaamse ambassadeurs GUS

24 januari 2020

14u03 0 Nieuwpoort Uit 300 West-Vlaamse handelaars koos OC West er 47 die zich ambassadeur mogen noemen van de campagne ‘Ik koop lokaal bij een winkelier van hier’. Voor Nieuwpoort is dat Katrien Verdievel van schoenenspeciaalzaak Verdievel.

Het was de tweede keer dat OC West, een organisatie die ondernemerschap stimuleert, zo’n verkiezing organiseerde. Het wil daarmee het belang van lokaal kopen in de kijker zetten. Via www.ikkooplokaal.be probeerden meer dan 300 handelaars zoveel mogelijk stemmen te verzamelen. Ruim 18.000 mensen deden dat en de 47 met de meeste voorkeurstemmen achter hun namen kregen de titel.

Schoenen Verdievel vind je in de Albert I-laan vlakbij de zee in Nieuwpoort-Bad. “Onze zaak bestaat sinds 1971”, laat Katrien weten. Haar man Kurt Coulier helpt ook mee in de zaak. “Ik was negen jaar toen ik mijn eerste paar schoenen heb verkocht. Met onze ervaring helpen we de klant graag in zijn of haar zoektocht naar de perfecte schoen. Als schoenexpert gaan we regelmatig op bezoek in fabrieken van verschillende merken zowel in België als in Frankrijk, Nederland, Duitsland en Oostenrijk. We zijn ook gespecialiseerd in schoenen voor moeilijke voeten en in steunzolen. In 2014 hebben we onze Mephisto Shop geopend, eveneens in Nieuwpoort-Bad.”