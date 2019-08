Kampeerwagen kantelt op E40: inzittenden kunnen zichzelf uit wrak bevrijden Siebe De Voogt

10 augustus 2019

21u25 14 Nieuwpoort Op de E40 in Nieuwpoort is zaterdagavond een kampeerwagen gekanteld. De twee inzittenden konden zichzelf bevrijden voor aankomst van de brandweer. Hun camper is rijp voor de schroothoop.

Het spectaculaire ongeval vond omstreeks 19.15 uur plaats in de richting van het binnenland. Volgens getuigen ging de kampeerwagen plots aan het slingeren. De camper kantelde en kwam uiteindelijk op z'n zij tot stilstand. Passanten belden de hulpdiensten op. Aanvankelijk werd gedacht dat de twee inzittenden gekneld zaten in de kampeerwagen, maar bij aankomst van de brandweer hadden ze zichzelf al uit hun benarde positie kunnen bevrijden. Beiden werden voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. Het ongeval zorgde voor flink wat file in de richting van het binnenland. De flank van de camper brak door de klap in stukken. Het voertuig was rijp voor de schroothoop en werd getakeld. Na een uurtje had de brandweer de brokstukken van het wegdek verwijderd en werd de snelweg opnieuw vrijgegeven voor het verkeer.