Kaatje schuddebolt met kleuters in Veurne en Nieuwpoort GUS

21 november 2019

18u16 0 Nieuwpoort De GO! Basisschool van Veurne en basisschool De Vierboete in Nieuwpoort hebben donderdag niemand minder dan Kaatje op bezoek gekregen. De kleuters hadden voor hun idool een taart gebakken.

Ketnet schreef de wedstrijd ‘Schuddebol je mee met Kaatje’ uit. De opdracht was eenvoudig: maak met jouw kleuters een leuk filmpje op het liedje ‘Schuddebollepats’. Twee scholen uit onze regio wonnen en kregen vandaag Kaatje op visite.

In de GO! Basisschool van Veurne maakten de juffen Annick en Siegline een filmpje met alle kleuters en die waren deze morgen extra nerveus. “Het gebeurt niet elke dag dat we zo’n bekend iemand verwelkomen”, lacht directeur Yves Claeys. “De kinderen dansten en zongen met Kaatje en gingen uiteraard allemaal op de foto met hun idool. Een grote verjaardagstaart maakte het feest compleet. Alle kleuters hadden een T-shirt gemaakt met Kaatje erop.”

Ook in De Vierboete in Nieuwpoort was het feest. Juf Heidi schoot met haar tweede kleuterklas de hoofdvogel af en stond klaar om Kaatje feestelijk te ontvangen. Gelukkig was een van de papa’s van de kleuters bakker. Die toverde een lekkere taart op tafel om de verjaardag van Kaatje te vieren en iedereen mocht mee smullen.