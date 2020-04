K98-geweer uit WOII verrijkt het stadsarchief maar wordt niet tentoongesteld Gudrun Steen

15 april 2020

07u46 0 Nieuwpoort Philippe De Caesemaeker uit Gent schonk een K98 aan Nieuwpoort. Het is een geweer uit de Tweede Wereldoorlog, dat een plaats zal krijgen in het stadsarchief. Er zijn geen plannen om het tentoon te stellen.

Het stadsarchief van Nieuwpoort is een speciale schenking rijker, een K98 uit de Tweede Wereldoorlog. Hoe een Gentenaar erbij komt om dit bijzondere collectiestuk aan de stad Nieuwpoort te schenken? Philippe De Caesemaeker is een vriend van Luc Paeme, de voorzitter van Unizo Nieuwpoort. Toen De Caesemaeker de zolder van een familielid aan het opruimen was vond hij het geweer. “Omdat dit een uitzonderlijk wapen is, wilde ik het graag schenken”, duidt Philippe.

“Het gaat om een Duits infanteriekarabijn dat tijdens de Tweede Wereldoorlog vervangen werd door de half automatische wapens Gewehr 41 en 43", vertelt De Caesemaeker. “Toch hield het oudere K98-geweer stand bij de Duitse troepen. Wereldwijd werden er vijf miljoen gebouwd, waarvan iets meer dan de helft dienst deed bij het Duitse leger tussen 1940 en 1945. Vooral bij scherpschutters was het wapen geliefd.” Er zijn voorlopig geen plannen om het wapen tentoon te stellen.