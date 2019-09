Jonge vader dan toch naar assisen voor doodslag op baby na gerechtelijke blunder Siebe De Voogt

12 september 2019

14u42 0 Nieuwpoort Een 24-jarige man uit Nieuwpoort moet zich dan toch voor het hof van assisen verantwoorden voor doodslag op zijn zes weken oude baby. De raadkamer in Veurne had Bennet D. dit voorjaar nog naar de correctionele rechtbank doorverwezen. Een blunder, aangezien dat wettelijk niet mogelijk was.

De zogenaamde Potpourri II-wet maakte het mogelijk dat moorden en doodslagen sinds februari 2016 ook voor de correctionele rechtbank konden komen. Er was heel wat te doen rond die wet en op 21 december 2017 oordeelde het Grondwettelijk Hof dat dergelijke dossiers opnieuw door het hof van assisen moesten behandeld worden. De raadkamer in Veurne blunderde dus, toen het een dossier rond een doodslag op een baby uit Nieuwpoort verkeerdelijk naar de correctionele rechtbank verwees. De KI in Gent zette die fout donderdagmorgen recht en verwees dader Bennet D. (24) alsnog door naar het hof van assisen.

De man ging op 1 januari samen met zijn vriendin en hun baby op bezoek bij zijn ouders in Adinkerke. ’s Namiddags belde de twintiger zelf de hulpdiensten op. Zijn dochtertje bleek immers niet meer te bewegen. Aanvankelijk beweerde de vader aan de dokters dat de baby mogelijk teveel fysiologisch water had gedronken. Het meisje overleed uiteindelijk twee dagen later in het ziekenhuis. Het onderzoek ontkrachtte de beweringen van Bennet D. Na een nieuw verhoor gaf hij toe dat in paniek met zijn baby was beginnen schudden, toen ze uit de zetel was gevallen. Naar eigen zeggen had D. nooit de bedoeling om het kind om het leven te brengen. Wanneer de man zich voor het hof van assisen zal moeten verantwoorden, is nog niet duidelijk. Voor doodslag hangt hem 30 jaar opsluiting boven het hoofd.