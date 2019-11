Jonge bestuurder (22) overleden na zwaar ongeval op E40: andere bestuurder pleegt vluchtmisdrijf Bart Boterman

08u13 144 Nieuwpoort Op de E40 in Nieuwpoort richting het binnenland is zaterdagnacht een 22-jarige bestuurder om het leven gekomen na een horrorcrash. De jonge Fransman werd in zijn Renault Twingo achteraan aangereden door een pick-up. Zijn Twingo vloog te pletter tegen het verkeersbord dat het tankstation van Mannekensvere aanduidt. De Dodge Ram kwam tot stilstand in een veld en de bestuurder zette het eerst op een lopen.



Er gaan al langer stemmen op om pick-up trucks in België aan banden te leggen. Experts oordelen dat er op onze wegen geen plaats is voor deze werkpaarden.

Het incident gebeurde rond 3.30 uur. De 22-jarige Fransman achter het stuur van de Twingo was op slag dood. Van het voertuig blijft amper iets over. De hulpdiensten konden enkel het overlijden vaststellen nadat ze massaal ter plaatse waren gekomen. De Dodge Ram, die op de Twingo was ingereden, stond vijftig meter verder in een weiland naast de snelweg, zwaar verhakkeld. Een bestuurder was echter spoorloos, dus ging het om vluchtmisdrijf.

Tijdens de vaststellingen van de politie kwamen de eigenaars van de Dodge Ram opdagen. Daarna ook de bestuurder, want die zou het voertuig hebben geleend van de eigenaars. De politie nam hen mee voor verhoor. Het parket heeft een verkeersdeskundige aangesteld om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. Of er alcohol in het spel was, is nog niet duidelijk. De rechter rijstrook was urenlang afgesloten voor de vaststellingen.