Jong en oud timmeren samen nestkasten voor woonzorgcentrum GUS

02 augustus 2019

Nieuwpoort In het Nieuwpoortse woonzorgcentrum De Zathe kregen de bewoners hulp van een vijftiental kinderen van de speelpleinwerking. Samen timmerden en beschilderden ze nestkasten.

Die kleurrijke vogelhuisjes krijgen dit najaar een plaats in de binnentuin van het centrum. Aanleiding voor de creatieve sessie, is de week van dementie die volgende maand plaatsvindt. Dan zullen alle nestkastjes te zien zijn tijdens een tentoonstelling. Het was voor de twee generaties een leuke namiddag. Het samenwerken op zich was één zaak, het uiteindelijke resultaat mogen bewonderen was het mooie sluitstuk.