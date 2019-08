Jeugdverblijf ‘De Barkentijn’ voert straks moderniseringswerken uit GUS

16 augustus 2019

09u26 0 Nieuwpoort Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts (N-VA) steunt 18 West-Vlaamse jeugdverblijven met 635.000 euro subsidie. De koploper aan de Westkust is jeugdverblijf ‘De Barkentijn’ die bijna 57.000 euro binnenrijft.

“De werken omvatten de renovatie van de groepsdouches”, overloopt directeur Nicolas Vermote. “Het opknappen van de toiletten, het vervangen van de badkamer- en kamerdeuren met een badgesysteem en het renoveren van een houten zijgevel. We starten in september en tegen eind dit jaar moet alles achter de rug zijn. We investeren 142.000 euro in de opfrissingswerken. Alles is zo ingepland dat de gasten minimale of geen hinder zullen ondervinden. Ons jeugdverblijf blijft dus open.” Er zijn 62 kamers en 8 zalen. De Barkentijn noteert gemiddeld 44.000 overnachtingen per jaar.

Nog in Nieuwpoort ontvangt het team van The Outsider Coast een subsidie van 6.200 euro. Daarmee zal het de schipperswoning en de keuken van het passagiersschip Karel Cogge II herinrichten.