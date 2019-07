Jeugdvakantiecentrum Barkentijn moedigt gasten aan zwerfvuil te ruimen op het strand GUS

02 juli 2019

07u06 0 Nieuwpoort De directie van het Nieuwpoortse jeugdvakantiecentrum Barkentijn kocht 50 grijpers, fluohesjes en handschoenen aan. Bedoeling is dat de gasten daarmee zwerfvuil ruimen op het strand.

“Barkentijn ligt op de Zeedijk. Het valt me op dat er dagelijks zwerfvuil op het strand blijft liggen”, zegt directeur Nicolas Vermote. “Dat spoelt aan of wordt achtergelaten door de badgasten. Via mooimakers.be hebben we daarom materiaal aangevraagd om zelf dat afval op te ruimen. Mooimakers is een Vlaams initiatief tegen zwerfvuil en sluikstort van de OVAM, Fost Plus en de VVSG. Jaarlijks noteren we om en bij de 43.000 overnachtingen waarvan de meerderheid jeugdgroepen en zeeklassen. We zullen hen aanmoedigen het strand op te ruimen terwijl ze bijvoorbeeld met de gids op wandel gaan. In onze afvalcontainers verzamelen we alle afval. We bieden de grijpers gratis aan.”