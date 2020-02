Jebroer eerste blikvanger op nieuw festival Summerlove GUS

18 februari 2020

14u28 0 Nieuwpoort Zaterdag 25 juli is het heringerichte Prins Mauritspark in Nieuwpoort het decor van het nieuwe festival Summerlove. Eén van de headliners is Jebroer.

Het team achter het festival is Squid Events, het evenementenbureau dat ook Ostend Beach organiseert. “Daar waar we in Oostende vooral een nichemarkt aanspreken, willen we in Nieuwpoort de jongeren uit hun kot lokken”, zegt organisator Jan Mortelmans. “We mikken voor de eerste editie op 3000 festivalgangers. Hoewel onze doelgroep de 16 tot 36-jarigen zijn is uiteraard iedereen welkom. We bieden meer aan dan muziek alleen. Het is een belevingsevent met aandacht voor het lekkere eten van bij ons. We onderhandelen momenteel met het West-Vlaamse toerismebedrijf Westtoer. Die heeft een samenwerking met de North Sea chef en we willen op Summerlove de beste ‘zee van smaak’ gerechten serveren. Een garnaalkroket of fishburger zijn mogelijke voorbeelden. Extra troef is dat radiozender MNM live zal uitzenden vanop ons festival. Het Prins Mauritspark is voor ons de gedroomde locatie. Op een boogscheut van de zee, in het groen en tussen de bomen zullen we iets unieks neerpoten. We bouwen twee podia zodat er de hele dag door iets te beleven valt. De volledige line-up stellen we binnen een maand voor maar de eerste naam die we lossen is Jebroer, bij het brede publiek gekend door zijn hit ‘Kind van de Duivel’. Tot slot profileren we ons als een milieuvriendelijk festival. Dat betekent geen plastiek, rietjes en confetti. We werken met kartonnen bordjes, houten bestek en ecocups.”

Burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V) gelooft erin. “Als stadsbestuur doen we er alles aan om de jeugd naar onze stad te lokken. We investeren 95.000 euro in dit nieuwe evenement en hopen op een positieve return. Als geste bieden we de tickets aan onze Nieuwpoortse jeugd tussen 16 en 25 jaar de tickets aan voor amper tien euro. Vanaf maandag zijn die verkrijgbaar rechtstreeks bij de jeugddienst. Volwassenen betalen 20 euro in voorverkoop. Zij kunnen vanaf zaterdag al reserveren via www.summerlove.be.”