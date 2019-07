Jarige strandbibliotheek trakteert met voorleesmomenten voor kleuters GUS

17 juli 2019

12u44 0 Nieuwpoort Lekker kuieren op het strand en ondertussen genieten van een heerlijk boek. Veel toeristen weten het te appreciëren. In Nieuwpoort is er zelfs een bibliotheek bij het strand en dat al vijftien jaar lang. Die verjaardag viert de kuststad de hele zomer.

De strandbibliotheek is al vijftien seizoen een vaste waarde in Nieuwpoort-Bad. Tot en met eind augustus ben je er elke dag welkom tussen 10 en 13 uur en 14 en 18 uur. Uit de collectie boeken, strips, tijdschriften en dvd’s kan je per persoon gratis drie stuks lenen. 15 jaar strandbibliotheek viert Nieuwpoort met vertelmomenten voor kleuters. Elke woensdag om 10 en 10.45 uur kunnen kinderen van drie tot zes jaar komen luisteren naar een leuk verhaal. Omdat het aantal beperkt is, schrijf je best vooraf in bij de strandbibliotheek. Nog op woensdag maar dan tussen 15 en 17 uur is het strandlabo open bij de bib. Het team van kinderboerderij De Lenspolder komt dan langs om geïnteresseerden op een leuke manier te informeren over de vogels, schaaldieren, schelpen enzovoort. Beide activiteiten zijn gratis en vinden telkens op woensdag plaats. De laatste keer is op 14 augustus. Info: 058 22 30 40 of bibliotheek@nieuwpoort.be.