Jacht loopt vast in vaargeul, Ship Support schiet te hulp Bart Boterman

03 juli 2019

14u19 0 Nieuwpoort In de vaargeul in de haven van Nieuwpoort liep dinsdagvoormiddag een zeiljacht vast in de bedding van de oosteroever. Het jacht werd uit zijn benarde positie weggesleept door de Brandaris van Ship Support.

De bemanning had zich mispakt aan de stroming, raakte in de problemen en liep vast. Door het laagtijd kwam het jacht vervolgens nagenoeg volledig uit het water te liggen met het kiel. Ship Support slaagde erin het jacht zo danig te keren dat het kiel en de schroef opnieuw in dieper water terecht kwamen. Nadien kon het vaartuig nog op eigen houtje verder varen en bleek van schade geen sprake. Het incident wekte de aandacht van heel wat wandelaars.

