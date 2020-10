Is de winterjas van uw kind te klein? Doe er iemand anders een plezier mee Gudrun Steen

08 oktober 2020

11u55 0 Nieuwpoort Oppositiepartij Pro Nieuwpoort organiseert tijdens de vrijdagmarkt van 16 oktober een inzamelactie van winterjassen. Die moeten gewassen en intact zijn. De partij wil de kledij schenken aan kansarmen via het project Domino.

“Nog te veel mensen leven in armoede, ook in Nieuwpoort”, beseft Nicolas Vermote. “Het gaat dan niet alleen om alleenstaanden, maar ook om gezinnen waarvan de ouders een job hebben. Als je pech hebt na een faillissement, ziekte of ongeval, dan kan je snel in een neerwaartse spiraal belanden. Daarom is het belangrijk om lokaal sterker in te zetten op de kansarmoede. We grijpen de Dag van Verzet tegen Armoede aan door een inzamelactie te organiseren voor winterjassen zowel voor kinderen als volwassenen.”

Je kan de kledij op 16 oktober brengen naar het inzamelpunt tijdens de marktdag op vrijdag of op 17 oktober naar de stand op de binnenkoer van de Barkentijn in Nieuwpoort-Bad. “We zullen de jassen schenken aan het Nieuwpoortse project Domino dat gezinsondersteunende activiteiten en acties organiseert voor gezinnen die het financieel moeilijk hebben”, aldus Nicolas.