Inferno in schuur: brandende stukjes stro vliegen tot op balkons in Nieuwpoort-Bad Bart Boterman

18 juni 2020

07u39 70 Nieuwpoort Op een boerderij langs de Victorlaan in Nieuwpoort woedt sinds donderdagmorgen 6.45 uur een felle brand in een loods vol met stro. De schuur staat volledig in lichterlaaie. De stad roept de buurtbewoners op om ramen en deuren gesloten te houden. Een gezin van vier uit de buurt is geëvacueerd door de rook rondom hun woning.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De landbouwer belde zelf de brandweer toen hij ‘s morgens vroeg zag dat zijn schuur vol met stro vuur had gevat. De oorzaak is onbekend, maar in geen tijd breidde het vuur zich uit en stond de loods in lichterlaaie. De rookpluim en vlammen zijn tot kilometers ver zichtbaar. De brandweerkorpsen van Nieuwpoort, Oostduinkerke, Koksijde, Veurne, De Panne en Diksmuide zijn ter plaatse. Er is een tankwagencircuit opgestart om over voldoende bluswater te beschikken. Ook de stad Nieuwpoort levert water met een tankwagen.

Gezin geëvacueerd

“Er vielen geen gewonden en de woning op het landbouwbedrijf is gevrijwaard. Ook de dieren zijn in veiligheid gebracht. De landbouwer plaatste zelf nog zijn machines buiten”, zegt Nieuwpoorts burgemeester Geert Van den Broucke (CD&V), die ter plaatse is.



De brand veroorzaakt evenwel ontzettend veel rook. “De buurtbewoners in een straal van een kilometer houden best hun ramen en deuren gesloten”, aldus de burgemeester. Asbest zou evenwel niet zijn vrijgekomen.



Stro uit de loods halen

De politie liet de omliggende straten afsluiten en vraagt om de buurt te vermijden zodat de hulpdiensten makkelijk af-en-aan kunnen rijden. Ook het droneteam van de PZ Westkust is ter plaatse om van bovenaf zicht te krijgen op de situatie en de brandweer zo bij te staan. “Wellicht zal er nog uren of zelfs dagen werk zijn om de brandende berg met stro volledig geblust te krijgen”, voegt Van den Broucke toe. De brandweer verwijdert het smeulende stro uit de loods met behulp van een landbouwvoertuig. Het stro wordt uitgestrooid over een weiland om het nablussen te vergemakkelijken.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Fragmenten stro verspreid en neergedaald

Door de wind zijn ook brandende fragmenten stro verspreid in de buurt, zelfs tot op balkons van appartementen in Nieuwpoort-Bad en in tuinen van de plaatselijke wijken. De brandweer raadt aan om die met handschoenen op te rapen en in de huisvuilzak te steken. Zelfs tot in Westende-Bad zou de rook te ruiken zijn.