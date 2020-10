Inbreker die voor vrijspraak gaat met opmerkelijke uitleg, toch veroordeeld tot 18 maanden cel Bart Boterman

13 oktober 2020

16u49 3 Nieuwpoort Een 35-jarige man uit De Panne is tot 18 maanden cel veroordeeld voor een inbraak bij een 79-jarige vrouw uit Nieuwpoort. Hij ging er aan de haal met duizenden euro’s aan sieraden en gooide de hele woning overhoop hebben. Beklaagde Joël D. ging voor de vrijspraak en had een bijzondere uitleg klaar. Maar de rechter geloofde hem niet.

Volgens het Openbaar Ministerie liep Joël D. in totaal al 15 jaar gevangenisstraf op door allerhande veroordelingen voor inbraken en diefstallen, soms met geweld. Waarom hij in januari 2018 op vrije voeten was bij de inbraak in Nieuwpoort, is niet duidelijk. Tijdens het onderzoek na de inbraak werd een vingerafdruk gevonden op een stukje tape bij het raam. Die vingerafdruk kon worden toegeschreven aan de beklaagde. Maar daar had Joël D. een opmerkelijke uitleg voor.

Scherven afgeplakt

“Ik ben zélf het slachtoffer geworden van diefstal. Er is onder meer plakband gestolen bij mij thuis. Wellicht is de vingerafdruk zo in de woning beland, want de inbrekers hebben blijkbaar mijn plakband gebruikt”, klonk het verweer. Bij de inbraak werden immers twee ramen ingeslagen en werden scherven afgeplakt om niet gewond te raken.

Pleidooi krijgt geen gehoor

Zowel het Openbaar Ministerie als de rechter fronste de wenkbrauwen en geloofde schijnbaar niets van het verhaal. De rechter sprak 18 maanden effectieve celstraf uit, met de vele eerdere veroordelingen in het achterhoofd. De 79-jarige dame krijgt 5.000 euro toegewezen.