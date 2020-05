Inbreker die Mercedes stal in Nieuwpoort, krijgt 20 maanden cel Bart Boterman

26 mei 2020

12u16 0 Nieuwpoort Een 46-jarige inbreker van Bosnische afkomst kreeg op de Veurnse rechtbank 20 maanden effectieve celstraf omdat hij op 17 augustus 2019 een Mercedes C-klasse stal tijdens een woninginbraak in Nieuwpoort.

Guljano S. betrad het huis om twee uur ’s nachts en ging aan de haal met een uurwerk en autosleutels. Vervolgens stoof hij weg met het voertuig. In de wagen lagen nog een portefeuille, dvd-speler, wijnglazen, een houten tafeltje en een pet. Het onderzoek startte en ANPR-camera’s registreerden het voertuig in Wilrijk. Voor zich uit reed een BMW, die ook werd gesignaleerd bij de inbraak in Nieuwpoort. Uiteindelijk werd de man gearresteerd in Antwerpen in het bijzijn van een kompaan. Op de achterbank van de BMW werd de pet uit de Mercedes aangetroffen.

Guljano S. ontkende lang de inbraak, maar ging na confrontatie met aangetroffen DNA toch over tot bekentenissen. Het openbaar ministerie eiste 30 maanden cel omdat hij eerder al werd veroordeeld voor diefstal met braak. Om de kompaan voor de rechtbank te brengen, had het Openbaar Ministerie evenwel niet genoeg bewijzen. “Mijn cliënt zit al negen maanden in voorhechtenis en heeft zijn lesje nu wel geleerd. Ik vraag u om de straf te beperken, omdat de redelijke termijn overschreden is”, sprak de raadsman van Guljano S. in zijn pleidooi. De rechter ging daar niet op in en sprak alsnog 20 maanden cel uit. Zo moet de inbreker alsnog 11 maanden brommen in de cel. Hij moet bovendien 1.600 euro boete betalen.