In Nieuwpoort aangespoelde zeehond stierf door verstikking: touw rond de nek Bart Boterman

01 augustus 2020

10u47 54 Nieuwpoort In de havengeul van Nieuwpoort, ter hoogte van het natuurgebied de IJzermonding, is een dode zeehond aangespoeld nadat het dier verstrengeld raakte in een touw.

Het karkas werd vrijdagavond iets voor 20 uur zichtbaar, bij laag water. Het was Jean Thiébaut die de akelige ontdekking deed. “Een zeer triest zicht. Wat een leuke tocht moest worden met het gezin, werd een confrontatie met de realiteit. Laat je rommel niet rondslingeren, ook niet op zee”, aldus Jean. Het dier vertoonde twintig minuten lang geen beweging en was met zekerheid overleden.

De zeehond raakte met de hals verstrengeld in een touw. Aan het uiteinde van het touw hangt ook met algen en wier begroeide nepeend of lokvogel. Het doet vermoeden dan het touw afkomstig is van de pleziervaart.